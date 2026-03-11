Nashville SC Nashville vs. Inter Miami ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup Los de Tennessee buscarán aprovechar su condición de local para ir a Miami con ventaja en el marcador.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Doble atajada de St. Clair! Se salva en equipo de Lionel Messi

Nashville recibirá la visita del Inter Miami en la ida de los octavos de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputará en la cancha del Geodis Park.

Las acciones del partido

¡Malas noticias para Miami! Cambio forzado por lesión

Video ¡Terrible noticia para el Inter! Falcón se lesiona y sale de cambio al minuto 6

¡Se salva el Inter! Doble atajada de su arquero ante Nashville

St. Clair vulve a salvar al Inter, gran desviada

Video ¡Nos ponemos de pie ante tremenda atajada de Dayne St. Clair!

Germán Berterame deja ir una clara, se escapa el gol 900 de Messi