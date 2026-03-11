    Nashville SC

    Nashville vs. Inter Miami ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup

    Los de Tennessee buscarán aprovechar su condición de local para ir a Miami con ventaja en el marcador.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Doble atajada de St. Clair! Se salva en equipo de Lionel Messi

    Nashville recibirá la visita del Inter Miami en la ida de los octavos de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputará en la cancha del Geodis Park.

    Las acciones del partido

    PUBLICIDAD

    ¡Malas noticias para Miami! Cambio forzado por lesión

    Video ¡Terrible noticia para el Inter! Falcón se lesiona y sale de cambio al minuto 6

    ¡Se salva el Inter! Doble atajada de su arquero ante Nashville

    Video ¡Doble atajada de St. Clair! Se salva en equipo de Lionel Messi

    St. Clair vulve a salvar al Inter, gran desviada

    Video ¡Nos ponemos de pie ante tremenda atajada de Dayne St. Clair!

    Germán Berterame deja ir una clara, se escapa el gol 900 de Messi

    Video ¡No puede ser, era el gol 900 de Messi! Gran atajada del arquero rival
    Relacionados:
    Nashville SCInter Miami CF

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX