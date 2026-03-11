Nashville vs. Inter Miami ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup
Los de Tennessee buscarán aprovechar su condición de local para ir a Miami con ventaja en el marcador.
Video ¡Doble atajada de St. Clair! Se salva en equipo de Lionel Messi
Nashville recibirá la visita del Inter Miami en la ida de los octavos de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputará en la cancha del Geodis Park.
Las acciones del partido
¡Malas noticias para Miami! Cambio forzado por lesión
Video ¡Terrible noticia para el Inter! Falcón se lesiona y sale de cambio al minuto 6
¡Se salva el Inter! Doble atajada de su arquero ante Nashville
Video ¡Doble atajada de St. Clair! Se salva en equipo de Lionel Messi
St. Clair vulve a salvar al Inter, gran desviada
Video ¡Nos ponemos de pie ante tremenda atajada de Dayne St. Clair!
Germán Berterame deja ir una clara, se escapa el gol 900 de Messi
Video ¡No puede ser, era el gol 900 de Messi! Gran atajada del arquero rival
Relacionados: