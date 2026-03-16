    Monterrey

    Nico Sánchez confirma que Anthony Martial estará disponible contra Cruz Azul

    El técnico de Monterrey aseguró que el atacante francés estará disponible para el juego de la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Monterrey tendría hasta ocho bajas ante Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup

    Dentro de la malas noticias sobre las bajas que tiene Monterrey, una luz para el juego ante Cruz Azul de la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup y es que el técnico, Nicolás Sánchez confirmó que Anthony Martial estará disponible para el partido.

    Y también habló sobre Fidel Ambriz y Óliver Torres quienes, según sus palabras, "se van reintegrando poco a poco".

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    "Están cerca. Es una linda noticia, ya Anthony desde hace una semana está participando con el grupo. Así que lo tenemos disponible para mañana, esperamos sumar próximanente a Óliver y Fidel que se van reintegrando de a poco y a la hora de poder contar con ellos estén al cien para que puedan sumarse a este buen ambiente que hay en el equipo", explicó en la conferencia de prensa previa al duelo en el Cuauhtémoc de Puebla.

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    Martial, se lesionó el hombro derecho en partido ante el León en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y estuvo fuera del equipo alrededor de un mes.

    Lo que también es cierto es que las bajas para el encuentro serán al menos siete: Sergio Canales, Lucas Ocampo, Erick Aguirre, Stephan Medina, Iker Fimbres, Fidel Ambriz y Óliver Torres. Y eso hace que el intentar darle vuelta al 3-2 en contra del juego de ida y armar un juego así sea algo "desafiante" para el técnico.

    "Es desafiante y la respuesta nos la dan día a día los muchachos con la buena predisposición y la buena energía, el buen ambiente que se vive diariamente. Entrenamiento, concentración, partidos, más allá de un resultado por como se vienen dando las cosas y como se lo vienen tomando los muchachos. Es la respuesta que nos dan los muchachos a la hora de elegir.

    "La gente que hoy no puede participar es muy importante para el grupo, pero hoy están sacando el pecho por ellos un grupo importante de compañeros. Algunos jóvenes y en ellos no apoyamos con toda la confianza para poder mañana buscar la vuelta", aseguró el técnico.

    Por su parte, Uros Durdevic el famoso Djuka, también habló y explicó su sentir con respecto a que Cruz Azul los recibirá en un estadio que no es el suyo.

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    "Seguro que es un plus para nosotros, pero ellos tambipen han jugado muchos partidos ahí y se sienten como en casa. Seguro es un plus para nosotros, pero yo no creo tanto en eso de cuando juegas en casa o fuera de casa porque la cancha es la misma, las porterías. Somos once contra once, quien entre mejor y más enfocado en el partido puede sacar el juego. Tengo mucha confianza en todos compañeros que podemos sacar eso adelante", finalizó.

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