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    LAFC vs. Toluca: Horario y dónde ver el juego de la Concacaf Champions Cup

    El cuadro angelino y los Diablos Rojos se miden en el encuentro de Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video LAFC vs. Toluca: Horario y dónde ver el juego de la Concacaf Champions Cup

    Llegan las Semifinales de la Concacaf Champions Cup c on un duelo por demás explosivo, el LAFC vs. Toluca, partido que en la Ida se llevará a cabo en el Bank of California Stadium de Los Angeles y se antoja será de muchas emociones al ser equipos que actualmente en sus respectivas ligas lucen sumamente fuertes.

    El equipo de la MLS llega a este encuentro tras dejar en el camino al Cruz Azul en la etapa de Cuartos de Final, con un aplastante 4-1 en el marcador global, y colocado como tercer lugar de la Conferencia Oeste de su liga local, donde acumula seis victorias, dos empates y dos derrotas

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    Por su parte, los Diablos Rojos llegaron a esta etapa tras vapulear 7-2 al LA Galaxy en los Cuartos de Final de este torneo y ya insertado en los Cuartos de Final de la Liga MX, donde culminó en cuarto lugar general al acumullar ocho victorias, seis empates y solamente tres derrotas.

    HORARIO Y DÓNDE VER LLAFC VS. TOLUCA

    • Cuándo: Miércoles 29 de abril en el Bank of California Stadium, Estados Unidos
    • Horario: A las 8:36 pm de la Ciudad de México y a las 10:36 pm del Este, 9:36 pm del Centro y 7:36 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.
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