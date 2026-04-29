Tigres Guido Pizarro no se conforma tras hazaña de Tigres en EUA: "Pudimos hacer un gol más" El director técnico de los felinos elogia la labor de Ángel Correa en el partido ante Nashville de Concacaf Champions Cup.

Video ¿Lamento de Pizarro? El DT elogia a Correa, pero se va con una 'espinita'

Guido Pizarro, director técnico de Tigres, celebró la actuación de su equipo en el partido ante Nashville en la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, aunque señaló que incluso su escuadra pudo irse con más ventaja.

Tigres derrotó a domicilio por 1-0 al Nashville en Geodis Park, pero a decir de Guido Pizarro, los de la UANL hicieron méritos suficientes para incluso llevarse una ventaja más amplia.

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"Consciente que es los primeros 90, pudimos hacer un gol más, enfrentamos un gran rival, lo resolvimos bien, el equipo tuvo situaciones, pero consciente que todavía quedan 90 minutos, ojalá que en nuestra casa, con nuestra gente, podamos hacer un gran partido como hoy", dijo Pizarro.

Además, el timonel celebró la actuación de Ángel Correa, anotador del único tanto en Geodis Park, además de Paco Reyes.