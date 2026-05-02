Liga MX Tigres llegará con importantes bajas ante Chivas a los Cuartos de Final El cuadro felino tendrá varias bajas para medirse al Rebaño Sagrado en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.



Video Las malas noticias en Tigres se acumulan para enfrentar a Chivas

Para la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, Tigres ya prepara sus armas para enfrentar a las Chivas en un duelo que tiene historia, en la que el Rebaño Sagrado se ha impuesto en las dos ocasiones anteriores.

Sin embargo, para este cotejo el cuadro comandado por Guido Rodríguez se verá con ciertas dificultades para ofrecer su mejor versión, puesto que tendrá varias ausencias en sus filas, todas ellas por lesiones.

PUBLICIDAD

El primer descartado es Ozziel Herrera, quien salió con molestias tras el encuentro ante Nashville de la Concacaf Champions Cup, por lo que el mediocampista será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Tampoco verá acción con los Tigres ante el Rebaño Sagrado Joaquim Henrique, uno de los bastiones en la defensa, también por temas de lesión.

Sin embargo, el estratega sí podrá contar con Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Paco Reyes, Gorriarán, Diego Lainez, Brunetta, Correa y Rodrigo Aguirre, con lo que formaría su once para enfrentar a los comandados por Gabriel Milito.