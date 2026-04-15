Tigres Horario y dónde ver el Seattle vs Tigres de la Concacaf Champions Cup Se juegan los juegos de vuelta de los Cuartos de Final en donde el club de la Liga MX buscará mantener la ventaja.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Concacaf Champions Cup 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

Tigres arrancó los Cuartos de Final de la Champions Cup con una victoria de 2-0 ante Seattle en el Estadio Universitario el pasado 8 de abril. Así que en el juego de vuelta buscará mantener la ventaja en el torneo de la Concacaf para meterse a las Semifinales.

El duelo en el Volcán se tramitó con goles de Jonathan Herrera, a los 56 minutos, y con un autogol de Jackson Ragen, a los 76.

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En los antecedentes entre estos dos clubes se han jugado cuatro partidos, dos triunfos por bando, incluyendo ya el más reciente.

La primera ocasión que jugaron en contra fue en Leagues Cup del 2011 en la ronda de Cuartos de Final, los de la MLS golearon 3-0.

En la Concacaf Champions League del 2014, en la misma ronda, Sounders derrotó 3-1 a los universitarios. En la vuelta, los felinos se impusieron 1-0. En los Octavos de Final de este año, Tigres venció a Cincinnati FC en un dramático cierre de serie y Seattle se impuso a Whitecaps.

Horario y dónde ver el Seattle vs. Tigres de la Concacaf Champions Cup

¿Cuándo es? - El juego se celebrará el miércoles 15 de abril en el Lumen Field.

¿A qué hora es? - El partido arranca a las 9:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT.

¿Dónde ver? - El encuentro lo podrás ver en Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.