    Toluca vs Tigres

    Agresión de Ángel Correa a Pollo Briseño tras la final de Concacaf

    Previo a la ceremonia de premiación se vivió este suceso en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Toluca vs. Tigres: Agresión de Ángel Correa a Pollo Briseño con golpe en la cara

    Antonio 'Pollo' Briseño recibió golpe en la cara de Ángel Correa tras el título de Toluca ante Tigres en penales en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

    Los ánimos terminaron al 'rojo vivo' tras la definición de la tanda de penales, donde Luis García Palomera atajó a Juan José Purata su cobro para darle el campeonato a los mexiquenses.

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    Así fue la agresión de Ángel Correa a 'Pollo' Briseño


    Sin tener el contexto al cien por ciento, las cámaras de varios aficionados en el Estadio Nemesio Diez pudieron captar la bronca que se originó, pero no todos pudieron saber el por qué.

    A través de las redes sociales se hizo viral el video de un aficionado y creador de contenido, Salvador Cid (@chavacid13), quien muestra el momento exacto en que Ángel Correa le pega a Antonio Briseño.

    En su video subido a la red social X, se puede visualizar que hay un cruce de palabras en primera instancia seguido de un manotazo del argentino al mexicano, ante la mirada de varias personas.

    Segundos después, se nota como Correa le suelta el puñetazo a Briseño en la cara con su mano derecha, para después confrontarse con Rodrigo Aguirre, mientras el de Toluca buscaba pelea uno a uno sin nadie de por medio.

    Gignac, quien está en negociaciones con Tigres, llegó a tratar de calmar la situación, mientras Briseño le explicaba quien fue el que había comenzado todo. Al final, la pelea no pasó a mayores y Toluca festejó el campeonato tras recibir sus medallas de campeones.

    Video ¡La reacción viral de André Pierre Gignac tras perder la Champions Cup vs. Tigres!
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