Toluca Antonio Mohamed sobre rumores de su salida de Toluca: "Mi cabeza está puesta acá" El estratega de los Diablos Rojos también agradeció que la fortuna haya estado del lado de su equipo ante Tigres

Por: TUDN Síguenos en Google

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Después de lograr el título de la Concacaf con el Toluca, Antonio Mohamed fue claro y aseguró que comenzará a programar su futuro con el cuadro de los Diablos Rojos ya que en puerta tienen la disputa de otro título.

En conferencia de prensa el estratega no quiso hablar sobe los rumores que lo colocan en Boca Juniors al señalar que se siente a gusto en Toluca.

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“Fue una final disputadísima tuvimos la dosis de fortuna que debe tener un campeón. Luis hizo un gran partido, el equipo llegó justo con os físico, pero con el corazón por delante”

“Y siempre el ganador es justo, felicitar al rival porque hizo un partidazo fue una final muy emotiva y mucha felicidad tenemos porque era el objetivo que tenemos y programar el futuro”

“ Acá estamos pensando en el 25 de julio que tenemos el campeón de campeones, se festeja unos días y ya estamos pensando en eso, y obviamente en rearmarnos porque llegamos con lo justo, pero para eso hay tiempo de analizar y ver que nos hace falta.

“ No estamos para hablar de eso (Boca Juniors), estoy muy contento acá festejando en el momento que estoy y la verdad que mi cabeza está puesta acá”, indicó Mohamed.

Toluca conquistó su tercera Concacaf Champions Cup de su historia al superar a Tigres que le da el boleto al Mundial del Cubes.

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Antonio Mohamed también reveló el motivo de la salida de Marcel Ruiz del partido ante Tigres donde contó que el jugador no está al 100 y que prácticamente jugaban con uno menos.