Tigres Tigres vs. Seattle Sounders EN VIVO Cuartos de Final: goles, resumen y resultado de Concacaf Champions Cup Los Universitarios reciben al club de la MLS en el Volcán.

Video ¡Joaquim incrementa la ventaja para Tigres! Sólido remate de cabeza para el 2-0

Tigres vs. Seattle Sounders se reencuentran dentro de unos Cuartos de Final por tercera ocasión dentro de competiciones oficiales, la segunda en un torneo de la Concacaf Champions Cup, antes denominada Concacaf Champions League.

Tigres llega a este partido con apenas un triunfo en sus últimos cinco juegos oficiales y fue justo en este torneo, pues derrotó a FC Cincinnati 5-1 tras perder la ida 3-0 en Estados Unidos dentro de la fase de Octavos de Final.

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Seattle Sounders, por su parte, tiene una derrota en sus últimos ocho juegos oficiales, ésta dentro de la MLS 2026 y en calidad de visitante, condición en la que jugará este miércoles frente a los de la UANL.

GOL DE TIGRES

Joaquim Pereira anota el 2-0 para los Universitarios.

OTRA ATAJADA DE NAHUEL GUZMÁN

Con las piernas, el arquero evita el gol de Seattle.

GOLAZO DE TIGRES

Ozziel Herrera se arma la jugada individual por la banda y define cruzado con parte interna.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Se mueve la pelota en el Volcán.

SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Tigres y Seattle empatan sin goles en el Volcán.

¡ÁNGEL CORREA FALLA EL PENAL!

El argentino vuelva su cobro desde los 11 pasos.

EL ÁRBITRO REVISA UN POSIBLE PENAL PARA TIGRES

Diego Lainez sufrió un tremendo pisotón en el área al minuto 44.

SE PRENDEN LAS ALARMAS EN TIGRES

Vladimir Loroña sale lesionado al 42 tras un pique en el área.

GRAN ATAJADA DE FREI

Tigres toca la puerta de Seattle a los 18 minutos.

INICIA EL PRIMER TIEMPO

Tigres 0-0 Seattle

Video ¡La voló Ángel Correa! Tigres se pierde desde los 11 pasos el 1-0

HORARIO Y DÓNDE VER TIGRES VS. SEATTLE SOUNDERS DE CHAMPIONS CUP

Cuándo es el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: el partido es este miércoles 8 de abril en el Estadio Universitario de Nuevo León, ‘el Volcán’.

el partido es este miércoles 8 de abril en el Estadio Universitario de Nuevo León, ‘el Volcán’. A qué hora es el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: la patada inicial es a las 21:06 horas tiempo del Este, 20:06 horas tiempo del Centro de Estados Unidos y 18:06 tiempo del Pacífico. En México es a las 19:06 horas tiempo del Centro.

la patada inicial es a las 21:06 horas tiempo del Este, 20:06 horas tiempo del Centro de Estados Unidos y 18:06 tiempo del Pacífico. En México es a las 19:06 horas tiempo del Centro. Dónde ver el Tigres vs. Seattle Sounders de Concacaf Champions Cup: sigue la transmisión en vivo de este partido en Estados Unidos por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com , la app de TUDN y ViX.