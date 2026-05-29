Marcel Ruiz Me dijeron que me iban a cortar la pierna y no sé: Marcel Ruiz El futbolista del Toluca explica cómo fue que recibió la noticia de su lesión, que lo alejó de la Copa del Mundo 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video "Dijeron que me iban a cortar la pierna y no sé", cuenta Marcel Ruiz

El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz, vive en la incertidumbre, por un lado, ya juega con intensidad con su club de la Liga MX, pero esto no fue suficiente para convencer al técnico Javier Aguirre, para que lo convoque a la Selección Mexicana.

El volante del cuadro Escarlata sufrió rotura parcial de ligamento cruzado y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha y aprovechando el día de medios de la Final de la Concacaf Champions Cup, Marcel Ruiz fue entrevistado en exclusiva por el periodista de TUDN, Marco Cancino, quien lo cuestionó a cerca de la lesión.

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El jugador aseguró que ha sido difícil desde el día de la lesión fue muy duro para él, cuando comienza con la recuperación y se da cuenta que puede jugar por la intensidad de los entrenamientos y lo intentó.

“Jugar la Copa del Mundo es el sueño de todo futbolista, pero en ningún momento iba a poner en riesgo su integridad. Escuché que iba a arruinar mi carrera por intentarlo, que me iban a cortar la pierna y nada que ver, en el momento que hubiera sentido inestabilidad en la rodilla hubiera frenado y operado”, aclaró Marcel Ruiz.

Marcel Ruiz tiene un solo objetivo

La situación fue todo lo contrario, por lo que el mexicano siguió adelante y seguir hasta hoy día. Para Marcel Ruiz el foco de atención lo tiene en Toluca y la Final de la Concacaf. “La lista final para el Mundial va tomando forma y probablemente esté definida y mejor me enfoco en mi equipo”, agregó.