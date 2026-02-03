Tigres Forge FC vs. Tigres | Horario y dónde ver este encuentro de la Concacaf Champions Cup El cuadro universitario inicia su participación en el torneo de la Concacaf en busca de un nuevo campeonato.

Llega febrero y con él una nueva competencia en la que se verán involucrados equipos mexicanos, se trata de la Concacaf Champions Cup, donde en la primera ronda los Tigres de la Liga MX visitarán al Forge FC de Canadá.

El Forge, a pesar de ser uno de los equipos más estables de la Premier League canadiense y haber terminado el año en el liderato, nunca ha logrado un triunfo en este torneo continental, donde siempre se ha topado con equipos mexicanos.

Por su parte, Tigres llega a este encuentro con la firme convicción de sumarlo a sus vitrinas, para lo que buscará llevarse la victoria de visita, para tener más tranquilidad para la Vuelta en casa en esta llave de eliminación directa.

HORARIO Y DÓNDE VER FORGE FC VS. TIGRES