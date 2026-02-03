    Tigres

    Forge FC vs. Tigres | Horario y dónde ver este encuentro de la Concacaf Champions Cup

    El cuadro universitario inicia su participación en el torneo de la Concacaf en busca de un nuevo campeonato.

    Por:Erick Morales Baca
    Llega febrero y con él una nueva competencia en la que se verán involucrados equipos mexicanos, se trata de la Concacaf Champions Cup, donde en la primera ronda los Tigres de la Liga MX visitarán al Forge FC de Canadá.

    El Forge, a pesar de ser uno de los equipos más estables de la Premier League canadiense y haber terminado el año en el liderato, nunca ha logrado un triunfo en este torneo continental, donde siempre se ha topado con equipos mexicanos.

    Por su parte, Tigres llega a este encuentro con la firme convicción de sumarlo a sus vitrinas, para lo que buscará llevarse la victoria de visita, para tener más tranquilidad para la Vuelta en casa en esta llave de eliminación directa.

    HORARIO Y DÓNDE VER FORGE FC VS. TIGRES

    Cuándo: Martes 3 de febrero en el Tim Hortons Field de Ontario, Canadá.
    Horario: A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    Dónde ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

    Tigres

