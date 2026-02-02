Tigres Tigres enfrentará uno de los partidos más fríos de su historia en la Concachampions El choque ante Forge FC en Hamilton se jugaría con temperaturas bajo cero, en un escenario invernal pocas veces visto en el torneo.

Con siete puntos en sus primeros cuatro encuentros del Clausura, el cojunto universitario enfrentará al Forge FC en Hamilton, una ciudad que en los últimos días ha sido golpeada por intensas tormentas invernales.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la región ha registrado acumulaciones de nieve de entre 10 y 50 centímetros, situación que incluso ha obligado a suspender actividades escolares y laborales.

A pesar del panorama, el partido parece no estar en riesgo. Se espera una ligera nevada un día antes del encuentro, mientras que para el martes 3 de febrero, fecha programada del duelo, el clima sería despejado, aunque con temperaturas que rondarán los -7 grados centígrados en el Tim Hortons Field.

El Forge FC llegará con clara desventaja en ritmo de competencia, y a que no disputa un partido oficial desde el 2 de noviembre de 2025, cuando fue eliminado en semifinales de la Canadian Premier League. En contraste, Tigres arriba con mayor rodaje y experiencia internacional.