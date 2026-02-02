América Técnico de Olimpia habla de Álvaro Fidalgo antes de enfrentar a América Horas antes de enfrentar al América en la Cincacaf Champions Cup, el estratega habla de la calidad de los jugadores de las Águilas.

Video Honduras: DT de Olimpia discute en conferencia por Álvaro Fidalgo; ¿qué dijo?

Horas antes de enfrentar al América en Concachampions, el director técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, entró en controversia con la prensa respecto a la salida de Álvaro Fidalgo de los azulcremas y su peso.

"¿Usted sabe cuántos Fidalgos tiene el América?, tiene varios Fidalgos y del precio de Fidalgo tiene un montón, entonces no ha visto mucho al América, se ve. Ve todos los partidos, analiza el plantel y el costo del plantel que tiene, no me vengas a preguntar por un solo jugador".

Ante la insistencia del reportero que lo cuestionó desde un principio, en el sentido del peso que significaba el Maguito para los dirigidos por André Jardine, el estratega del cuadro hondureño dejó claro que la ausencia de un solo jugador no va a afectarle en la edición 2026 de la Concachampions.

"Es lo que piensa usted, pero estamos hablando de un plantel de América y usted está diciendo que un solo jugador le puede afectar, lo que yo quiero hacerle entender es que América no se basa en un solo jugador", dijo entre risas sarcásticas el técnico.

Finalmente, Eduardo Espinel dejó ver al insistente reportero la calidad de jugadores con que cuenta el América, donde se incluye a varios seleccionados de países sudamericanos.