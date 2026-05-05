Toluca Antonio Mohamed responde con ironía al técnico del LAFC previo al juego de Concacaf El estratega del Toluca aseguró que van con lo mejor que tiene para la vuelta

Video El ‘Turco’ lanza dardo y se ríe del LAFC: “Fueron cuatro a cada uno”

Antonio Mohamed se mofó de las declaraciones del estratega de Los Angeles FC quien señaló que les pidió consejos a San Diego FC y LA Galaxy para encarar el juego ante Toluca en el estadio Nemesio Diez.

Previo al enfrentamiento por la vuelta de las Semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup, el ‘Turco’ le recordó al técnico las goleadas sobre los de la MLS en el torneo.

PUBLICIDAD

“ Que jueguen como ellos, nos vendría muy bien. Si les pide los consejos a ellos, estamos bien nosotros, fueron cuatro a cada uno”, contestó Mohamed entre risas.

Asimismo, Antonio Mohamed que para la vuelta jugarán con lo mejor que tiene disponible y señaló que necesitarán mucho el apoyo de la afición como siempre lo han hecho.

“Mañana con lo mejor que tengamos y pensando que puede llegar a ser un partido largo, entonces, tratar de tener alguna pieza para otro momento del partido”

“Creo que hemos sido muy claros nosotros con los objetivos que nos planteamos en el año. A raíz de las lesiones, no hemos podido mantener esa esa intensidad en la liga, como lo hemos mantenido acá. Creo que las lesiones, las expulsiones han mermado mucho en el tema de las rotaciones. Pero, bueno, mañana llegamos con todo, con casi un equipo completo, y esperemos hacer un gran partido.”