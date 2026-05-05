Tigres vs. Nashville ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Concacaf Champions Cup
Los Felinos tienen la ventaja en el marcador global, algo que no pretenden perder en el Volcán.
¡EN VIVO! Tigres vs. Nashville SC por el pase a la Final de Champions Cup
Tigres recibirá la visita del Nashville en la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en el Volcán de Nuevo León.
Las acciones impotantes del partido
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