    Tigres

    Tigres vs. Nashville ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Concacaf Champions Cup

    Los Felinos tienen la ventaja en el marcador global, algo que no pretenden perder en el Volcán.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    ¡EN VIVO! Tigres vs. Nashville SC por el pase a la Final de Champions Cup

    Tigres recibirá la visita del Nashville en la Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en el Volcán de Nuevo León.

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