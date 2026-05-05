Toluca Eustaquio advierte al LAFC sobre Toluca previo a Concacaf: "Va a ser un monstruo" El mediocampista canadiense aseguró que están ilusionados con poder llegar a la final, pero aceptó que el equipo mexicano y la altura serán un gran reto.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Eustaquio reconoce que Toluca será un rival difícil, pero confía en la ilusión de LAFC

El mediocampista de Los Angeles FC, Stephen Eustaquio se refirió al próximo partido de vuelta que tendrán ante el Toluca por el pase a la final de la Concacaf Champions Cup, el cual consideró como un sueño, pero advirtió sobre sus rivales mexicanos.

"Yo creo que es un sueño que nosotros tenemos, claro, pero sabemos que Toluca va a ser un monstruo muy grande que tenemos que traspasar. Tiene gente de la selección mexicana, tiene gente como mi amigo Paulinho, que últimamente fue seleccionado en uno de los mejores equipos que es Portugal. Es un equipo con grandes individualidades, y yo creo que vamos a tener una noche mágica, tanto nosotros como ellos", dijo a Daniel Schvartzman en entrevista para TUDN.

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Entre las adversidades que tendrán que superar está el tema de la altura de Toluca, pero apeló a la ilusión de sus compañeros por buscar el partido por el título.

"Yo creo que es un desafío muy grande. Por los movimientos que hace la pelota, por el campo y por los aficionados que Toluca tiene. Ellos ya están mucho más habituados a jugar en esta altitud. Pero nosotros estamos muy ilusionados en una semifinal. Lo más importante es estar concentrados, y sabemos que va a haber momentos en los que vamos a estar cansados, pero los sueños tienen que guiarnos", expresó.

EUSTAQUIO RECUERDA SU PASO POR LA LIGA MX

El mediocampista canadiense Stephen Eustaquio tuvo un paso por México al jugar en Cruz Azul, club al que le guarda cariño, pese a que vivió algunos momentos complicados.

"Para mí fue un poco difícil porque me lesioné, no toda la gente lo sabe, pero seguía con ganas de representar a Cruz Azul. Después, cuando volví, con los cambios de entrenador, la oportunidad ya no se dio, pero guardo mucho cariño por Cruz Azul", dijo Eustquio quien considera a la Liga MX muy competitiva.