LAFC Horario y dónde ver Alajuelense vs. LAFC, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions Ambos clubes llegan con victorias que ayudan en lo anímico para conseguir el boleto a Cuartos de Final.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

Alajuelense vs. LAFC es partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 17 de marzo en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto.

En el partido de Ida, ticos y estadounidenses empataron 1-1 en el BMO Stadium, un marcador que deja abierta la serie en totalidad, pero con ligera ventaja para los de la MLS.

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El que quiera avanzar a Cuartos de Final deberá sí o sí ganar, pero en caso de empate, solo el 1-1 lleva el partido a penales, pero de dos goles en adelante, pasa el LAFC por el gol de visitante.

ALAJUELENSE VS.

LAFC

: HORARIO Y DÓNDE VER



Previo a este compromiso en Costa Rica, el Alajuelense llega con triunfo de 3-0 sobre Pérez Zeledón con gol y asistencia del mexicano Ángel Zaldívar, además de otro tanto de Joel Campbell, ambos ex de la Liga MX.

LAFC venció 2-0 de local a St. Louis City con un doblete de Mathieu Choinière este pasado sábado, ambos goles en los últimos 20 minutos del partido.

Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.

Martes 17 de marzo del 2026. Horario: 19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos.

19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE LAFC Y ALAJUELENSE EN CONCACAF



Como mencionamos en días pasados, el historial entre LAFC y Alajuelense es de una eliminatoria previa y el LAFC fue el que avanzó de ronda en esa ocasión.