    Martín Anselmi

    Martín Anselmi, cerca de entrenar a Newell's Old Boys del futbol argentino

    El DT argentino pasó sin pena ni gloria por el futbol europeo con Porto.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Anselmi regresaría al continente americano para dirigir a histórico club

    El polémico entrenador argentino Martín Anselmi, ex-DT de Cruz Azul, podría regresar al continente americano para dirigir a un club histórico.

    El equipo interesado es nada más y nada menos que el apodado club de Lionel Messi en Argentina: Newell's Old Boys.

    PUBLICIDAD

    Claudio Vivas, Director General Deportivo de 'La Lepra', confirmó las pláticas con Anselmi en la rueda de prensa donde fue anunciado en su nuevo cargo.

    "El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Estuvimos 5 horas y media hablando sobre el proyecto de fútbol. La impresión fue muy buena, está muy preparado. Tiene otras propuestas sobre la mesa, pero tiene el deseo de venir al club”, comentó.

    El club vive uno de sus peores momentos en la historia y ha comenzado su reestructuración desde la directiva hasta el terreno de juego, por ello consideran que Martín Anselmi cuenta con el perfil idóneo para regresar la grandeza a la institución.

    Anselmi fue despedido del banquillo del Porto el pasado primero de julio tras la mala actuación del equipo en el Mundial de Clubes y otros objetivos no logrados, seis meses después de que tomara el cargo tras su abrupto abandono de Cruz Azul en México.

    En el pasado, Anselmi fue objeto de rumores que lo colocaban de vuelta en la Liga MX, pero ahora con el cuadro de los Pumas de la UNAM, que recientemente anunció dos bajas tras el fracaso en el torneo Apertura 2025.

    Más sobre Martín Anselmi

    1:55
    Anselmi regresaría al continente americano para dirigir a histórico club

    Anselmi regresaría al continente americano para dirigir a histórico club

    1 min
    Martín Anselmi negocia con Atlético Mineiro para ser nuevo entrenador

    Martín Anselmi negocia con Atlético Mineiro para ser nuevo entrenador

    1 min
    Anselmi reaparece tras fracaso en Porto, ¿seguirá los pasos de Gago?

    Anselmi reaparece tras fracaso en Porto, ¿seguirá los pasos de Gago?

    1 min
    Martín Anselmi deja de ser entrenador de Porto tras Mundial de Clubes

    Martín Anselmi deja de ser entrenador de Porto tras Mundial de Clubes

    1 min
    ¿Qué impide que Porto despida a Martín Anselmi como técnico?

    ¿Qué impide que Porto despida a Martín Anselmi como técnico?

    Relacionados:
    Martín AnselmiNewell's Old Boys

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX