El polémico entrenador argentino Martín Anselmi, ex-DT de Cruz Azul, podría regresar al continente americano para dirigir a un club histórico.

El equipo interesado es nada más y nada menos que el apodado club de Lionel Messi en Argentina: Newell's Old Boys.

Claudio Vivas, Director General Deportivo de 'La Lepra', confirmó las pláticas con Anselmi en la rueda de prensa donde fue anunciado en su nuevo cargo.

"El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Estuvimos 5 horas y media hablando sobre el proyecto de fútbol. La impresión fue muy buena, está muy preparado. Tiene otras propuestas sobre la mesa, pero tiene el deseo de venir al club”, comentó.

El club vive uno de sus peores momentos en la historia y ha comenzado su reestructuración desde la directiva hasta el terreno de juego, por ello consideran que Martín Anselmi cuenta con el perfil idóneo para regresar la grandeza a la institución.

Anselmi fue despedido del banquillo del Porto el pasado primero de julio tras la mala actuación del equipo en el Mundial de Clubes y otros objetivos no logrados, seis meses después de que tomara el cargo tras su abrupto abandono de Cruz Azul en México.