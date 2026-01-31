Martín Anselmi Hay video: Martín Anselmi enloquece y hace esto en su debut en el Brasileirao El ahora director técnico de Botafogo se vuelve viral en pleno partido con su nuevo equipo.

Video ¿Olvida a Cruz Azul? Anselmi se vuelve viral en al hacer esto en su debut con Botafogo

Martín Anselmi, ahora director técnico del Botafogo, se volvió viral durante el que fue su primer partido como entrenador del conjunto carioca en el Brasileirao.

El estratega argentino, quien salió por la puerta de atrás del Cruz Azul en la Liga MX, no ocultó su emoción depsués del partido que su escuadra dio ante el Cruzeiro en la Serie A de Brasil.

Martín Anselmi corrió, celebró, abrazó, empujó y hasta arrojó una botella al campo en medio de la euforia en el triunfo de su equipo por 4-0 ante la escuadra de Belo Horizonte.

Anselmi llegó al Botafogo después de salir del Porto y, antes, después de dirigir al Cruz Azul e irse de la Liga MX de forma sorpresiva, por lo que dejó una mancha importante en la institución de La Noria y con sus aficionados.