    Martín Anselmi

    Hay video: Martín Anselmi enloquece y hace esto en su debut en el Brasileirao

    El ahora director técnico de Botafogo se vuelve viral en pleno partido con su nuevo equipo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Olvida a Cruz Azul? Anselmi se vuelve viral en al hacer esto en su debut con Botafogo

    Martín Anselmi, ahora director técnico del Botafogo, se volvió viral durante el que fue su primer partido como entrenador del conjunto carioca en el Brasileirao.

    Más sobre Martín Anselmi

    ¿Olvida a Cruz Azul? Anselmi se vuelve viral en al hacer esto en su debut con Botafogo
    1:15

    ¿Olvida a Cruz Azul? Anselmi se vuelve viral en al hacer esto en su debut con Botafogo

    Fútbol
    Martín Anselmi es oficialmente anunciado como entrenador de Botafogo para 2026
    1 mins

    Martín Anselmi es oficialmente anunciado como entrenador de Botafogo para 2026

    Fútbol
    ¿Se dará? Anselmi estaría cerca de ser el DT de este club histórico
    1:17

    ¿Se dará? Anselmi estaría cerca de ser el DT de este club histórico

    Fútbol
    Martín Anselmi, muy cerca de ser el DT de este club histórico
    1 mins

    Martín Anselmi, muy cerca de ser el DT de este club histórico

    Fútbol
    Anselmi regresaría al continente americano para dirigir a histórico club
    1:55

    Anselmi regresaría al continente americano para dirigir a histórico club

    Fútbol
    Martín Anselmi, cerca de entrenar a Newell's Old Boys del futbol argentino
    1 mins

    Martín Anselmi, cerca de entrenar a Newell's Old Boys del futbol argentino

    Fútbol
    Martín Anselmi negocia con Atlético Mineiro para ser nuevo entrenador
    1 mins

    Martín Anselmi negocia con Atlético Mineiro para ser nuevo entrenador

    Fútbol
    Anselmi reaparece tras fracaso en Porto, ¿seguirá los pasos de Gago?
    1 mins

    Anselmi reaparece tras fracaso en Porto, ¿seguirá los pasos de Gago?

    Fútbol
    Martín Anselmi deja de ser entrenador de Porto tras Mundial de Clubes
    1 mins

    Martín Anselmi deja de ser entrenador de Porto tras Mundial de Clubes

    Fútbol
    ¿Qué impide que Porto despida a Martín Anselmi como técnico?
    1 mins

    ¿Qué impide que Porto despida a Martín Anselmi como técnico?

    Fútbol

    El estratega argentino, quien salió por la puerta de atrás del Cruz Azul en la Liga MX, no ocultó su emoción depsués del partido que su escuadra dio ante el Cruzeiro en la Serie A de Brasil.

    PUBLICIDAD

    Martín Anselmi corrió, celebró, abrazó, empujó y hasta arrojó una botella al campo en medio de la euforia en el triunfo de su equipo por 4-0 ante la escuadra de Belo Horizonte.

    Anselmi llegó al Botafogo después de salir del Porto y, antes, después de dirigir al Cruz Azul e irse de la Liga MX de forma sorpresiva, por lo que dejó una mancha importante en la institución de La Noria y con sus aficionados.

    El video de Martín Anselmi y su efusivo festejo se volvió viral en Brasil y en el mundo del futbol en lo que fue un debut más que convincente en el Brasileirao.

    Relacionados:
    Martín AnselmiBotafogoCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX