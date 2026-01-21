Liga MX Femenil Toluca vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil Las Amazonas se mantienen como el equipo a vencer al ganar a una escuadra complicada.

Video Resumen | Tigres Femenil sigue con paso perfecto al vencer a Toluca

Toluca perdió en casa 1-1 ante Tigres en el partido más llamativo del calendario del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en su Jornada 4.

Fue un auténtico choque entre dos escuadras contendientes al tútulo y más con las Diablas Rojas que poco a poco presentan más cartel para ser protagonista.

Las Amazonas se adelantaron en el marcador con gol de Jhennifer Cordinali, esto apenas al minuto 37, mientras que Eugénie Le Sommer igualó por las mexiquenses al 64'.

La expulsión de Amandine Henry fue vital para que en la recta final del encuentro, al 95', Aaliyah Farmer lograra el gol de la victoria a favor de Tigres.

