    Toluca vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil

    Las Amazonas se mantienen como el equipo a vencer al ganar a una escuadra complicada.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Resumen | Tigres Femenil sigue con paso perfecto al vencer a Toluca

    Toluca perdió en casa 1-1 ante Tigres en el partido más llamativo del calendario del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en su Jornada 4.

    Fue un auténtico choque entre dos escuadras contendientes al tútulo y más con las Diablas Rojas que poco a poco presentan más cartel para ser protagonista.

    Liga MX Femenil

    Las Amazonas se adelantaron en el marcador con gol de Jhennifer Cordinali, esto apenas al minuto 37, mientras que Eugénie Le Sommer igualó por las mexiquenses al 64'.

    La expulsión de Amandine Henry fue vital para que en la recta final del encuentro, al 95', Aaliyah Farmer lograra el gol de la victoria a favor de Tigres.

    PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX FEMENIL


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.

    • Pachuca 7-0 Puebla
    • Atlético de San Luis 0-2 América
    • Tijuana 1-2 Juárez
    • Necaxa 0-1. Pumas
    • Santos vs. León
    • Chivas vs. Querétaro
    • Rayadas vs. Cruz Azul
    • Mazatlán vs. Atlas.
