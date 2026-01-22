Liga MX Femenil Puebla anuncia que deja el Estadio Cuauhtémoc en partido ante Chivas

El Puebla Femenil anunció que cambiará de sede al menos para el partido ante Chivas de la Liga MX Femenil dentro de su Torneo Clausura 2026 y se irá del Estadio Cuauhtémoc.

Por medio de un comunicado, el conjunto de la Angelópolis dio a conocer que el duelo ante el Rebaño se moverá de sede, todo después de que se armara polémica por el estado de la cancha del coloso de la Angelópolis.

El Estadio Cuauhtémoc es sede para este semestre no solo del Puebla de la Liga MX Femenil, también del Puebla y el Cruz Azul en la Liga MX.

Los focos se encendieron cuando la jugadora francesa del Toluca Faustine Robert se lesionó en visita de las escarlatas a La Franja.