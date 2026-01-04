    Liga MX Femenil

    Monterrey golea a Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

    Las Rayadas golean a La Franja en media hora e ilusionan a su afición con una nueva candidatura al campeonato.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | Rayadas se presenta con goleada ante Puebla

    En partido de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio BBVA, el Monterrey aprovechó su condición del local y terminó goleando al Puebla 4-0.

    Liga MX Femenil

    Los tantos estuvieron a cargo de Fátima Servín a los 6 minutos, cuando aprovechó un mal rechace de la defensa poblana y lo mandó al fondo muy temprano en el partido.

    Dos minutos después, en una jugada de ensueño, Diana García definió una buena combinación y mandó la de gajos a la red para el segundo de Rayadas.

    Al minuto 16, tras un excelente servicio de Allison Veloz, la oportunidad no sería desaprovechada por Christina Burkenroad, quien con tremendo derechazo puso la pizarra 3-0 para las de Monterrey sobre La Franja.

    Finalmente, en el mismo primer tiempo, tras una mano en el área de la defensa poblana , Alice Soto hizo bueno su disparo desde los 11 pasos y marcó el definitivo 4-0 para las Rayadas.

    Liga MX Femenil

