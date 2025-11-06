Video Resumen | Monterrey se ‘raya’ y le saca el empate al América

En partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, Rayadas, con gol en la compensación, rescató el empate 1-1 ante América en el Estadio BBVA y se mantuvo con vida para el encuentro de Vuelta a disputarse en el Estadio de la Ciudad de México.

Las Águilas saltaron a la cancha con vocación ofensiva, lejos de intimidarse ante la presión de la tribuna, buscaron desde el primer minuto llevarse la ventaja para jugar con más tranquilidad en la vuelta en casa y ante los suyos.

PUBLICIDAD

Sería hasta el minuto 39, cuando Valeria Del Campo tropezó en el área a Sarah Luebbert, quien ya se perfilaba a sacar el fogonazo, lo que provocó que se marcará el penal en contra de las Rayadas para que viniera Irene Guerrero para cobrarlo y poner el 1-0 en favor del América.

Para la parte complementaria, las de Monterrey buscaron emparejar los cartones ante unas Águilas que no solamente estaban bien paradas en zona defensiva, sino que tampoco habían renunciado al ataque y buscaban ampliar su ventaja ante el menor descuido de las rivales.

Y cuando ya todo indicaba que las Águilas se iban con la victoria a casa, ya en tiempo de compensación Alice Soto metió un trazo largo, mismo que tomó Jermaine Seoposenwe, se metió al área, clareó a la portera y empató el cotejo para hacer estallar el Gigante de Acero.