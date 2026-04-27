Liga MX Femenil Horarios y fechas de Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX Femenil La Fiesta Grande del futbol mexicano femenil tiene su agenda de cara a conocer a una posible nueva campeona.

Video Fechas y horarios de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

La Liguilla de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026 ya tiene fechas y horarios de los partidos de los Cuartos de Final que se jugarán esta semana.

A través de un comunicado se dio a conocer el programa en el que se disputará la primera rond de la Fase Final del futbol femenino en México.

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Horario y fechas de la Liguilla de la Liga MX Femenil



Tras la finalizacion del torneo regular el pasado sábado 25 de abril y con el empate entre Cruz Azul y Pumas que definió toda la Liguilla, los cruces quedaron de la siguiente manera.

América vs. Juárez

Rayadas vs. Cruz Azul

Tigres vs. Toluca

Pachuca vs. Chivas

Agenda de Cuartos de Final



(Ida 29 y 30 de abril | Vueltas 2 y 3 de mayo)

América vs. Juárez

Ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez: Miércoles 29 de abril, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes: Sábado 2 de mayo, 15:55 horas Centro de México/17:55 horas ET de Estados Unidos.

Rayadas vs. Cruz Azul

Ida en el Estadio Centenario :Miércoles 29 de abril, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio BBVA: Sábado 2 de mayo, 18:15 horas Centro de México/20:15 horas ET de Estados Unidos.

Tigres vs. Toluca

Ida en el Estadio Nemesio Diez: Jueves 30 de abril, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Universitario: Domingo 3 de mayo, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos.

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Pachuca vs. Chivas

Ida en el Estadio Akron: Jueves 30 de abril, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Hidalgo: Domingo 3 de mayo, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos.

