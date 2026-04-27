Horarios y fechas de Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX Femenil
La Fiesta Grande del futbol mexicano femenil tiene su agenda de cara a conocer a una posible nueva campeona.
La Liguilla de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026 ya tiene fechas y horarios de los partidos de los Cuartos de Final que se jugarán esta semana.
A través de un comunicado se dio a conocer el programa en el que se disputará la primera rond de la Fase Final del futbol femenino en México.
Horario y fechas de la Liguilla de la Liga MX Femenil
Tras la finalizacion del torneo regular el pasado sábado 25 de abril y con el empate entre Cruz Azul y Pumas que definió toda la Liguilla, los cruces quedaron de la siguiente manera.
- América vs. Juárez
- Rayadas vs. Cruz Azul
- Tigres vs. Toluca
- Pachuca vs. Chivas
Agenda de Cuartos de Final
(Ida 29 y 30 de abril | Vueltas 2 y 3 de mayo)
- América vs. Juárez
Ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez: Miércoles 29 de abril, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes: Sábado 2 de mayo, 15:55 horas Centro de México/17:55 horas ET de Estados Unidos.
- Rayadas vs. Cruz Azul
Ida en el Estadio Centenario :Miércoles 29 de abril, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio BBVA: Sábado 2 de mayo, 18:15 horas Centro de México/20:15 horas ET de Estados Unidos.
- Tigres vs. Toluca
Ida en el Estadio Nemesio Diez: Jueves 30 de abril, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Universitario: Domingo 3 de mayo, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos.
- Pachuca vs. Chivas
Ida en el Estadio Akron: Jueves 30 de abril, 19:00 horas Centro de México/21:00 horas ET de Estados Unidos. Vuelta en el Estadio Hidalgo: Domingo 3 de mayo, 21:00 horas Centro de México/23:00 horas ET de Estados Unidos.