Liga MX Femenil Tigres golea a Rayadas y se queda con el Clásico Regio Femenil Con doblete de Diana Ordóñez, el equipo de Tigres Femenil se quedó con el Clásico Regio Femenil, para asegurar el tercer puesto de la tabla general.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El festejo para el cuadro felino fue mayúsculo, pues no representó solo una victoria, sino que trajo consigo varios datos a destacar.

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¿Por qué fue histórica la victoria de Tigres sobre Rayadas?

Tigres le propinó su primera derrota del certamen a Rayadas, que hasta antes de este partido tenía marca de 12 triunfos y cuatro derrotas. Por ende, también fue su primera caída en el Estadio BBVA.

Las felinas le impidieron a su eterno rival aspirar al liderato general, ya que, con la victoria del América más temprano, Rayadas finaliza la etapa regular en el segundo puesto.

Tigres se afianzó en la tercera posición general con 37 unidades y se convirtió en el primer equipo del certamen que le anota tres goles a Rayadas.

¿Quiénes marcaron los goles del triunfo felino?

El primer tiempo transcurrió con pocas oportunidades de gol. Un tiro en el palo de Diana Ordóñez fue lo más destacado, pero al mismo tiempo fue un anticipo de lo que haría la mexicana en la segunda parte.

Ya en la segunda mitad, se abrió el marcador para las felinas por obra de Myra Delgadillo, quien aprovechó un rebote en el área chica. La jugadora felina se encontraba con marca, pero fue más viva para adelantarse y meter el pie para mover las redes.

Luego apareció Ordóñez: primero para rematar un centro bajo cobrado por Emma Watson. El segundo en su cuenta personal llegó al minuto 89, para firmar el tercero del equipo y sellar su doblete.