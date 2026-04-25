Liga MX Femenil Así se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Tigres Femenil continúa la defensa de su título tras clasificar a los Cuartos de Final de la Liguilla femenina.



Video Así se juegan los partidos de Liguilla en la Liga MX Femenil

La Liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2026 quedó definida este sábado con el partido entre Cruz Azul y Pumas que acabó empatado en la Unidad Deportiva Centenario y que dejó a La Máquina Femenina en la séptima posición cuando pudo acabar en el sexto sitio.

América Femenil acabó como líder del torneo con 42 puntos, dos de ventaja sobre Rayadas y con cinco por arriba de Tigres, campeonas defensoras y que cerraron la fase regular con goleada en el Clásico regio.

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Tigres es el más ganador en la historia de la Liga MX Femenil y en esta Liguilla buscará su octavo título y su segundo bicampeonato, luego del que consiguió en el Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021.

También están clasificadas las Tuzas del Pachuca, campeonas en el pasado torneo Clausura, en 2025, por lo que busca su segundo título en la Liga MX Femenil mientras que Chivas buscará el tercer campeonato ganado.

América, además, busca su tercera Final consecutiva, aunque no gana ninguna de las dos anteriores; en su palmarés tiene dos títulos, pero el último lo ganó en el Clausura 2023.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026: