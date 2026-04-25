Liga MX Femenil Diana Ordoñez y Eugenie Le Sommer, nuevas campeonas de goleo en la Liga MX Femenil Tras cuatro temporadas como campeona de goleo, Charlyn se vio superada por la delantera de Tigres y la del Toluca.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Uno más de Tigres! Diana Ordóñez pone el segundo y ojo con el festejo

La Liga MX Femenil tiene nuevas campeonas de goleo. Luego de cuatro temporadas en las que Charlyn Corral dominó este rubro de manera consecutiva, la última fecha del torneo confirmó un cambio con nuevas goleadoras.

El trofeo de goleo individual queda en manos de otra mexicana, Diana Ordoñez, quien compartirá la distinción con Eugenie Le Sommer. Ambas anotaron 18 goles en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

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Charlyn Corral se quedó con 14 tantos y a falta de que se resuelvan los últimos partidos, ya no hay quien alcance a las delanteras de Tigres y de Toluca.

PRIMER TÍTULO DE GOLEO EN MÉXICO PARA ORDOÑEZ Y LE SOMMER

Diana Ordoñez, quien llegó procedente de la NWSL para los Tigres, logra su primer trofeo de goleo individual en México. Sus dos goles definitivos fueron especiales, pues los anotó en el Clásico Regio Femenil.

Por su parte, Eugenie Le Sommer también se estrena con este título individual y se convierte en la primera jugadora francesa en conseguirlo en México. En tanto que es la segunda extranjera en ganarlo tras Mia Fishel.