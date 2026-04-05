Liga MX Femenil ¡Leyenda! Licha Cervantes alcanza récord de goleo con Chivas La delantera mexicana consiguió su gol 160 con las rojiblancas y con ello alcanzó el récord institucional.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Histórica! Licha Cervantes iguala récord de goleo en Chivas

Alicia 'Licha' Cervantes anotó el segundo gol de Chivas Femenil en su visita a Tigres, un tanto que significó mucho más que aumentar la ventaja del partido, pues inscribió su nombre en las páginas de a historia del Guadalajara como institución.

Y es que con ese tanto, Licha Cervantes llegó a 160 goles con la camiseta rojiblanca alcanzando la misma cifra que Omar 'N' e igualando así el récord de goles del Guadalajara ya sea varonil o femenil.

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Fue al minuto 44 que Licha Cervantes recibió la pelota, se hizo un espacio y giró sobre sí misma para rematar a portería sorprendiendo a sus rivales. Con esto llegó a los 160 goles como futbolista de las Chivas.

Ahora la delantera rojiblanca amenaza con seguir aumentando sus goles con el Guadalajara lo que la colocaría como la máxima goleadora de la institución. Según sus estadísticas y considerando que todavía tiene más temporadas por delante es posible que logre el objetivo.

¿CÓMO QUEDÓ CHIVAS FEMENIL VS TIGRES TRAS GOL DE LICHA CERVANTES?

Pese al tanto de Alicia Cervantes, Chivas Femenil no pudo llevarse la victoria y tuvo que conformarse con el empate 2-2. Jasmine Casarez, quien recientemente fue convocada a la Selección Mexicana, abrió el marcador al minuto 12 tras una gran jugada de Damaris Godínez quien recortó y remató a portería para que la delantera solo desviara.