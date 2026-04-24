Liga MX Femenil América derrota a Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Los goles de Alexa Soto, Nancy Antonio y Montse Saldivar le dieron el triunfo a las Águilas en casa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Llegó el primero! Alexa Soto logra abrir el marcador tras pelear el esférico en el área

América recibió al Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en el que busca mejorar su posición en la tabla general para la Liguilla.

Las Águilas estuvieron encima en todo el primer tiempo, pero solo lograron marcar la diferencia con un gol de Alexa Soto, quien tras una serie de rebotes metió el balón en las redes con un zurdazo.

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En la segunda mitad se hicieron del esférico y Nancy Antonio aumentó la ventaja para las Águilas con un derechazo imparable desde fuera del área, dejando a la portera de las Tuzas sin reacción.

Un minuto después, Pachuca descontó en el marcador, Marcia García recibió dentro del área y el derechazo cruzado pegó en la base del poste de las Águilas y terminó colándose a las redes.

El partido estaba llegando a los minutos finales y las de Coapa parecía que le estaba poniendo el último clavo al ataúd de su rival, Montse Saldivar llegó barriendo para chocar y mandar al fondo del arco el centro de Scarlett Camberos, su segunda asistencia de la noche.

En tiempo de compensación apareció la goleadora mexicana, Charlyn Corral aprovechó el error en la defensa y con un toque sutil mandó guardar el esférico con lo que cerró el marcador.

Con este resultado, América se pone momentáneamente en el primer lugar de la clasificación, esperando que Rayadas no gane su partido frente a Tigres, ya que podría quedar en la segunda posición, Pachuca por su parte, puede ser tercer o cuarto lugar, dependiendo del Clásico Regio.

¡Gol de América! Alexa soto abre el marcador para las Águilas

Video ¡Llegó el primero! Alexa Soto logra abrir el marcador tras pelear el esférico en el área

¡Golazo del América! Nancy Antonio puso el balón en el ángulo

Video ¡Mega golazo de Nancy Antonio! América aumenta la ventaja con una obra de arte

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