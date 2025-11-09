Video Resumen | América aplasta a Rayadas y se clasifica a las semifinales

América aplastó 5-0 a Rayadas para clasificarse a las Semifinales de la Liga MX Femenil con un marcador global de 6-1 tras el empate de 1-1 en la ida de los Cuartos de Final.

Las Águilas de Ángel Villacampa aprovecharon que Monterrey se quedó con nueve jugadoras con las expulsiones de Karol Bernal (15’) y Daniela Monroy (49’) para regalarle una alegría a su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

PUBLICIDAD

Scarlett Camberos brilló con un doblete (27’, 45+2’) y Kiana Palacios (40’), Bruna (65’) y Alondra Cabanillas (88’) completaron la goleada azulcrema.

Las Rayadas de Leonardo Álvarez comenzaron el partido con malas noticias y es que apenas al minuto de juego Lourdes Bosch se lesionó el hombro izquierdo.

La mediocampista del Monterrey protagonizó un momento insólito, ya que cuando fue retirada del campo, el carrito casi la tira y tuvo que bajar la pierna para evitar estamparse contra el suelo, acción que pudo haber empeorado su lesión.

Noche redonda para el conjunto azulcrema, pues antes del silbatazo inicial anunció las renovaciones de Irene Guerrero e Itzel Velasco frente a su afición.

América espera rival en las Semifinales de la Liga MX Femenil que saldrá del duelo entre Toluca y Chivas; en la ida de Cuartos de Final igualaron 2-2.

La otra Semifinal la disputarán Cruz Azul y Tigres tras eliminar a Pachuca y FC Juárez, respectivamente.