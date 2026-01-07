    Liga MX Femenil

    América suma refuerzo proveniente del Atlético de Madrid para el Clausura 2026

    Este elemento proveniente de Europa apuntalará el ataque de las Águilas en este semestre.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    ¡Refuerzo bomba! América se refuerza con joya del Atletico de Madrid

    Las Águilas del América ya comenzaron su andar por el Clausura 2026, lo hicieron con triunfo el fin de semana pasado como visitante ante Santos Laguna y ahora presentó a su tercer refuerzo para el semestre dentro de la Liga MX Femenil.

    La primera fue Xcaret Pineda, quien llega del Oklahoma Sate de Estados Unidos y se desempeña como mediocampista, aunque no logró debutar en la Jornada 1 debido a un tema administrativo.

    La segunda refuerzo del América Femenil fue Isa Haas, central brasileña de 24 años de edad y que ya tuvo sus primeros minutos en la Fecha 1 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante Santos Laguna tras entrar de cambio por Mariela Ramos al 68’.

    Este miércoles, las Águilas Femenil anunciaron a la mediocampista venezolana Gabriela García, de 28 años de edad proveniente del Atlético de Madrid femenil y a espera de que pueda tener su debut en la Jornada 2 este sábado 10 de enero ante Xolos en Tijuana.

    “Con muchas ganas, ilusionada de este nuevo reto. Un gran club, por lo que he escuchado, por lo que he visto, que aporta mucho por el futbol femenino y vengo con mucha ilusión de aportar mi trabajo. Esperando conseguir grandes cosas.

    “Con muchas ganas e ilusión de darlo todo. He venido muchas veces a México a jugar amistosos con mi selección y la verdad que muy bien. Ayudo mucho en la parte defensiva, ir al ataque, tengo un poco de juego aéreo que ayuda un poco en el futbol”, fueron las primeras palabras de la venezolana Gaby García como refuerzo del América Femenil.

    Liga MX FemenilAmérica Femenil

