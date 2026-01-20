    Liga MX Femenil

    América anuncia renovaciones con torneo ya en marcha

    El conjunto de las Águilas hace varios anuncios dentro de su plantilla para los próximos meses.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Ni una ni dos: ¡América anuncia renovaciones con el torneo iniciado!

    El Club América Femenil anunció una serie de renovaciones en su plantel cuando el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está ya en marcha.

    Karen Luna, Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Annia Mejia y Alexa Soto, son las jugadoras que renovaron contrato con la escuadra azulcrema.

    Después de una contundente victoria 6-0 contra Necaxa, el Club América Femenil arrancó con los preparativos para la Jornada 4, en contra del Atlético de San Luis Femenil, que se disputará el próximo 20 de enero.

    Además de las renovaciones mencionadas, América incorporó a varias jugadoras en su plantilla Xcaret Pineda, Giana Riley, Isa Haas, Geyse Ferreira, Gabriela García y Julie López.

