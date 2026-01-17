Necaxa Femenil América golea a Necaxa y sigue invicto en la Liga MX Femenil El conjunto de las Águilas logró un importante tiunfo en la Jornada 3 del Clausura 2026.

América goleó 6-0 a Necaxa y mantuvo el invicto en el torneo tras la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

Fue una masacre sin compasión de parte del equipo capitalino.

Los tantos del encuentro fueron obra de Gabi García, Montse Saldívar, Kiana Palacios, Nancy Antonio, y cerró la cuenta Xcaret Pineda con dos goles.

El dominio fue total por parte del América y desde los primeros minutos enseñaron que buscaban todo ante su rival de esta tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con este resultado, América sumó siete unidades producto de dos triunfos, también vencieron a Santos, y un empate ante Tijuana.

Mientras, las Centellas ligaron su tercera derrota por goleada del torneo.

Así fueron los goles de las Águilas:

A los 17 minutos, Gabriela García abrió el marcador en un disparo dentro del área imposible para la arquera rival.

Montse Saldívar anotó el segundo gol de las Águilas a los 23 minutos del encuentro.

El tercero cayó vía Kiana Palacios a los 28, a pase de Gabi García.

Ya en la segunda mitad, la goleada se concretó cuando de tiro libre, Nancy Antonio cobró y batió una vez más el arco del Necaxa a

los 55.

A los 62, Xcaret Pineda se estrenó con el quinto tanto para su causa. Una bonita jugada en la que se quitó una rival y disparó raso.

