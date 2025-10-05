'Checo' Pérez desata la locura en concierto de Enrique Iglesias

Video Checo Pérez se echa palomazo con Enrique Iglesias y pasa lo impensable

Aprovechando su descanso Sergio Pérez se dio un tiempo para asistir a un evento musical de Enrique Iglesias donde el cantante s e rindió ante el piloto de Cadillac.

En momento de su presentación en la Arena Guadalajara, el español se percató de la presencia de ‘Checo’ y lo invitó a subir al escenario ante la ovación del público que se hizo presente en el recinto.

PUBLICIDAD

Ya en el escenario Sergio Pérez y Enrique Iglesias se abrazaron mientras el español cantaba ‘Bailando’ uno de sus éxitos.

Y lo que hizo ‘explotar’ la arena fue cuando en un momento el cantante se arrodilló para hacerle una reverencia el piloto mexicano para después enfundarse en otro abrazo.

Sergio Pérez sigue en su preparación para volver con Cadillac a la Formula 1 para el 2026, pero ha aprovechado sus descansos para acudir a otros eventos como partidos de Los Angeles Dodgers y el concierto en su natal Jalisco, México.