    Sergio 'Checo' Pérez

    'Checo' Pérez desata la locura en concierto de Enrique Iglesias

    El cantante español invitó al piloto de Cadillac al escenario para rendirse ante él.

    Por:
    TUDN.
    Video Checo Pérez se echa palomazo con Enrique Iglesias y pasa lo impensable

    Aprovechando su descanso Sergio Pérez se dio un tiempo para asistir a un evento musical de Enrique Iglesias donde el cantante s e rindió ante el piloto de Cadillac.

    En momento de su presentación en la Arena Guadalajara, el español se percató de la presencia de ‘Checo’ y lo invitó a subir al escenario ante la ovación del público que se hizo presente en el recinto.

    PUBLICIDAD

    Ya en el escenario Sergio Pérez y Enrique Iglesias se abrazaron mientras el español cantaba ‘Bailando’ uno de sus éxitos.

    Y lo que hizo ‘explotar’ la arena fue cuando en un momento el cantante se arrodilló para hacerle una reverencia el piloto mexicano para después enfundarse en otro abrazo.

    Sergio Pérez sigue en su preparación para volver con Cadillac a la Formula 1 para el 2026, pero ha aprovechado sus descansos para acudir a otros eventos como partidos de Los Angeles Dodgers y el concierto en su natal Jalisco, México.

    Video Así recibió Cadillac a Checo Pérez: Lo que no viste de su primer día

    Más sobre Sergio Pérez

    1:07
    Así recibió Cadillac a Checo Pérez: Lo que no viste de su primer día

    Así recibió Cadillac a Checo Pérez: Lo que no viste de su primer día

    1:18
    Checo Pérez con la crema y nata en el US Open

    Checo Pérez con la crema y nata en el US Open

    1 min
    Informan la fecha y el equipo en el que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1

    Informan la fecha y el equipo en el que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1

    1 min
    Cadillac será presentado en el GP de Miami ¿Checo estará presente?

    Cadillac será presentado en el GP de Miami ¿Checo estará presente?

    1 min
    Sergio Pérez reacciona a la sustitución de Lawson por Tsunoda en Red Bull

    Sergio Pérez reacciona a la sustitución de Lawson por Tsunoda en Red Bull

    Relacionados:
    Sergio 'Checo' Pérez