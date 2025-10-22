Autódromo Hermanos Rodríguez alista detalles para el GP México

El Gran Premio de México 2025 tiene al Autódromo Hermanos Rodríguez con un avance importante respecto a montar los Hospitality y los pits.

Este pasado martes por la tarde llegaron los contenedores y ya se liberó todo el espacio que estaba sobre la recta principal ocupado por los contenedores de los equipos, por lo que este miércoles ya amanecieron los autos prácticamente armados en la zona de los pits.

PUBLICIDAD

De hecho, los garage de las diferentes escuderías están tapadas para que no se vea que se están armando los coches, por la naturaleza de las cosas particulares que tiene cada uno equipos.

Los hospitalities han tenido una base significativo de forma tal que las cocinas y los restaurantes ya están funcionando, miembros de los equipos desayunaron y listos para arrancar.

TUDN pudo darle una vuelta a la pista entre martes y este miércoles, para informar que se encuentra en perfectas condiciones de operación y de seguridad con todo lo que debe estar montado. Está pintada la pista, todo ya está eh liberado para que los coches pudieran rodar a partir de este viernes sin ningún problema.