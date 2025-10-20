La Fórmula 1 vivirá su fiesta más increíble del año cuando vuelva a territorio mexicano con el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será la vigésimo quinta ocasión que la afición mexicana viva la adrenalina a tope, donde los ojos estarán puestos en la pelea del campeonato entre Max Verstappen contra los dos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

El GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas dejó al rojo vivo la pelea por el campeonato, donde los jóvenes pilotos de la escudería inglesa buscar destronar al neerlandés.

El máximo ganador del Gran Premio de México es Max Verstappen con cinco ediciones con triunfo, por lo que buscará su sexta.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025?



La carrera por el Gran Premio de México 2025 se correrá el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento comenzará en punto de las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México) del domingo 26 de octubre, sin embargo, las actividades arrancarán desde las 12:00 con el desfile de los pilotos.

A la 1:00 de la tarde se abrirá la pista para que los autos salgan a realizar las vueltas de instalación, antes de ir a tomar su lugar en la parrilla de salida.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE



Gran Premio de México: 2 PM CT de México por Canal 5 (Si estás en Estados Unidos: 4 PM ET/3 PM CT/1 PM PT).