Horario y dónde ver las prácticas libres del Gran Premio de México

Video ¡Enciendan motores! Así puedes ver las prácticas libres del GP de México

El Gran premio de México ya dio comienzo, han empezado los preparativos en el Autódromo Hernández Rodríguez, desde el lunes pasado comenzaron a llegar los tráileres con los equipos necesarios para el gran domingo.

Poco a poco irán llegando las escuderías, los pilotos y los mecánicos para ir armando la estrategia para dar inicio a las pruebas libres, las vueltas de clasificación y por último la carrera del GP de México.

El próximo viernes se llevarán a cabo las prácticas libres, esto para que los pilotos y el cuerpo de constructores hagan sus análisis, ajustar detalles y dar un gran espectáculo.

Horario y dónde ver las prácticas libres del GP de México

Fecha: Las prácticas libres serán el próximo viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horario: La primera práctica será a las 12:30 horas del Centro de México, 14:30 horas del Este y 11:30 horas del pacífico. La segunda práctica libre iniciará a las 16:00 horas del Centro de México, 18:00 horas del Este y 15:00 horas del Pacífico.