Sergio Pérez vuelve a la Fórmula 1 esta vez bajo la bandera de Cadillac F1 Team a lado del finlandés Valtteri Bottas para la temporada 2026 y este miércoles, en la presentación para los medios de comunicación mexicanos y la afición de su país se presentó en una reconocida plaza de la CDMX.

Checo Pérez habló acerca de cómo se preparó para su regreso para no perder ritmo en el máximo circuito del automovilismo y cómo descartó la posibilidad de competir en otras categorías a nivel de pista, pues aseguró que los simuladores tampoco fueron una opción para él.

“Karts, sí. Sin duda. Le di en Guadalajara una vez por semana, eso me ayuda mucho más que el simulador. El simulador ayuda mucho cuando estás en el día a día, pero ahorita que no estoy en carreras lo que más me va a ayudar para estar en ritmo son los go-karts.

“ Este año no quise hacer ninguna otra categoría porque era importante quedarme con la memoria de F1, para regresar rápido al nivel. Platiqué con muchos que paraban y regresaban; me recomendaron no hacer ninguna otra categoría, tengo confianza en ponerme rápido al día”, indicó Checo Pérez este miércoles en la CDMX.

¿CHECO PÉREZ SERÁ EL PILOTO 1 DE CADILLAC F1 TEAM?

El tapatío habló también acerca de las especulaciones que se ciernen sobre él sobre quién será el piloto principal de la escudería estadounidense, si Valtteri Bottas o él, luego de que en su anterior escudería estuviera como el 2 de Red Bull Racing, liderado por Max Verstappen.

“Yo creo que los dos regresamos sin la necesidad de demostrar nada, tenemos unas carreras increíbles, regresamos a un proyecto y a empujar al equipo juntos, obvio queremos ser más rápido que el otro porque somos competitivos, pero la idea es empujar a Cadillac a llegar a los puntos lo más rápido posible e ir creciendo en nuestros objetivos.

“Los dos somos afortunados de tener una gran referencia, independientemente de cómo esté el coche, de nuestros compañeros, independientemente de cómo esté el coche”, indicó Sergio Pérez.

Finalmente, Checo Pérez, quien firmó por dos años con Cadillac F1 Team, informó sobre el motor que utilizarán en su escudería para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Yo creo que todo indica que va a ser un Ferrari, tenemos motor Ferrari, es el principal contacto que hay, será un auto de temporadas anteriores. Lo principal es empezar a trabajar como equipo, simulaciones de carreras, de calificaciones, paradas en pits, para llegar lo mejor posibles a enero.

“También en la parte física lo importante es el cuello, es algo que no puedes trabajar por más ejercicio que hagas necesitas estar en auto”, recalcó Sergio Pérez, quien vuelve a la Fórmula 1 tras un año de descanso del máximo circuito del automovilismo.