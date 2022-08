Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez felicita a Bivol por vencer a Canelo en su primer cara a cara

“Sé que él quería esta pelea desde hace mucho tiempo. Yo también. Y ahora sucederá, y me alegro. Es un buen peleador y me gustan los desafíos, me gusta pelear contra el tipo que tiene 44 peleas, que es más grande que yo, que es más alto. Este es un gran desafío para mí y espero que sea una gran noche el 5 de noviembre", señaló Bivol.