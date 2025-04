William Scull contestó al ninguneo de parte de los excampeones Juan Manuel Márquez y Óscar de la Hoya que consideran que el cubano no tiene el nivel para enfrentar a Canelo Álvarez.

En entrevista exclusiva con Manolo Portillo, de TUDN, Scull contestó de manera política y respetuosa la postura de los exmonarcas mundiales y resaltó su falta de humildad, pues asegura que se olvidaron de sus orígenes.

"Me molesta que son boxeadores de abajo como yo, desde cero. Mi historia, como la de cada peleador, ha sido difícil. Yo he estado en cuatro países ganándole a todo mundo, hoy soy campeón mundial, ellos dicen que soy desconocido y está bien, pero no he tenido el apoyo de la televisión, ni de una gran promotora, lo mío me lo he ganado solo.

"Por el camino de la disciplina fui ganándolo todo, eliminatoria, el título y ahora tengo a Canelo, eso quiere decir que William Scull tiene algo de boxeador, va 23-0, invicto, y me duele que boxeadores que vengan de abajo como yo, de la pobreza y la miseria, se manifiesten así, pero ellos sabrán por qué, y los vi en persona y ambos me la dieron (no me lo dijeron)", contestó contundentemente Scull a las críticas del mexicano y el estadounidense.

SCULL, ANTE LA PELEA DE SU VIDA CONTRA CANELO

Scull, campéon mundial supermedio de la FIB, asegura que tiene la experiencia para salir victorioso ante Canelo el próximo 3 de mayo y convertirse en campeón unificado de las 168 libras.

"Cómo dije, cuando es la pelea de tu vida, no importa lo que sea, me he sacrificado 10 años lejos de a mi familia por ser alguien en la vida, hoy soy campeón mundial y estamos a días de una unificación con la leyenda Saúl 'Canelo' Álvarez

"He enfrentado a muchos estilos diferentes de boxeadores y siempre he defendido y atacado. Soy un luchador por la vida que va a salir a dar todo en cada pelea y tácticamente, estamos muy bien".