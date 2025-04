Este martes se llevó a cabo el tradicional 'Grand Arrival' donde todos los peleadores de la cartelera Canelo vs. Scull hacen su aparición de cara a sus respectivas peleas, perp fue William Scull quien se llevó los reflectores.

"Significa en el mejor sentido, con todo el respeto del mundo, las cosas son como son, vinimos a ganar de la forma que sea, pero me lo voy a comer, me voy a comer a Canelo ", sentenció.

CANELO, COMO EN CASA EN ARABIA SAUDITA

"Me siento como en casa, entré muy bien y me siento a gusto. Me han tratado como un rey. Extraño todo eso, pero es algo nuevo para mí, es uno de mis sueños, pelear en otro país, estoy disfrutando todo el proceso, todo.