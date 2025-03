"La verdad es que esa imagen es muy negativa, se ve horrible, pero se presta mucho a confusiones, quien sabe qué se dijo ahí, prefiero no entrar en detalle; yo me quedo con el tema de lo que uno hace, que es hacer el deporte lo mejor posible, lo más seguro a nivel mundial.

"No hay que especular, ni entrar a la defensiva, ni ponerse con la guardia arriba. Simplemente hay que seguir haciendo lo que hacemos. Tenemos muy buenos campeones en todo el mundo, una plataforma de 176 países y estamos más que contentos con lo que hacemos. A mí no me preocupa en absoluto.

¿QUÉ PASÓ ENTRE TURKI ALALSHIKH, CANELO Y EL CINTURÓN DEL CMB?

"No, no, no, sin cinturón", dijo Turki a Eddy mientras él mismo portaba el cinturón de la revista The Ring y la faja que él mismo creo para la primera pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.