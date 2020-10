Oleksandr Usyk sigue con paso firme en Peso Completo

En un pleito en el que fue de menos a más Oleksandr Usyk derrotó por decisión unánime a Dereck Chisora , quien apostó por el nocaut pero la estrategia no dio resultado y le abrió la puerta al ucraniano quien tuvo la paciencia y el aguante necesario para soportar los obuses del inglés quien se quedó sin gas ante un rival que con disciplina y siguiendo al pie de la letra el plan de pelea terminó por convertirse en campeón intercontinental Pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , con tarjetas de 117-112, 115-113 y 115-113.



Usyk trató de seguir su estrategia, caminando hacia atrás a la espera de encontrar un buen contragolpe que le abriera el camino a la victoria pero parecía que sus golpes no causaban el menor daño al inglés que a pesar de que recibía no dejaba de ir al frente, con el riesgo de que se le terminara la gasolina, por lo que en el cuarto asalto comenzó a administrarse, con que aprovechó el ex campeón Crucero para meterle las manos.