Joel Díaz sobre Yildirim: "Vi algo que me hizo querer entrenarlo"

"Esto comenzó a principios del año pasado. El contacto fue por Golden Boy, de Roberto Díaz, me dijo que había un peleador que se llama Avni Yildirim y que no está contento con su entrenador. 'Si piensas que tiene potencial, no hay problema', me dijo. Así es como Yildirim llegó conmigo a Indio (CA). Estuvo conmigo desde antes de la pandemia, cinco o seis meses, no había esperanzas de una pelea próxima, así que se vino a Alemania, con su promotor".