El CMB contradice a Canelo: Pudo haberse saltado a Yildirim

Previo y después de su pelea con Yildirim en Miami, 'Canelo' Álvarez manifestó que no tenía opción de escaparse de dicha contienda con el turco, ya que de no hacerlo habría sido despojado del cinturón del CMB y con ello su sueño de unificar la división supermediana.

"Creo que la designación de Franquicia es buena. Si al final no funciona, no lo continuaremos. Lo estamos haciendo para ver hacia dónde conduce. (La pelea entre Canelo y Yildirim) es un ejemplo donde no se usó, pero mañana si quiere usarlo después de unificar, eso es bueno porque no tiene que hacer cumplir mandatos que no estén al nivel", concluyó el mandamás del CMB.