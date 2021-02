Chávez Jr reacciona a victoria de Canelo: "Espectáculo indigno"

Tras la victoria de Canelo sobre Yildirim en tres rounds , Julio César Chávez Jr no tardó en recriminar al tetracampeón por haber dado un espectáculo no digno y lo retó a pelear nuevamente, pero en 175 libras.

"Gana Canelo, pero de una forma u otra no puede darle a los especatadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor ante un rival que hace dos años no se subía al ring. Yo me subo Canelo, y no cobro en 175 libras el día que quieras", escribió en Twitter.