Canelo admite que quería noquear a Yildirim en menos de 5 rounds

"Me sentí muy bien, tenía que demostrar que soy mucho mejor que él y me siento bien de estar de vuelta y activo. Sentí su cabeza muy dura, me duelen mis manos, nada serio, solo de los golpes, pero cuando los mandas a la lona se siente suavecito, no tan fuerte. Satisfecho, pensaba menos de 5 (rounds), no me gusta decirlo, pero lo pensaba".