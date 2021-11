Makabu advierte a Canelo: “Le daré lo que busca, a ver si resiste"

"Canelo quiere hacer historia demostrando que puede subir a esta división, déjenlo que lo haga, esto es boxeo y solo sé que estoy muy emocionado. No sé dónde será la pelea, me encantaría que fuera en México porque he estado allá muchas veces y es gente que ama el boxeo, también en Las Vegas o por qué no en Africa, en mi Congo, en la gran jungla para hacer algo enorme y representar a mi gente".