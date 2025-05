Uno de los promotores más importantes del boxeo en la actualidad considera que la carrera de 'Canelo' Álvarez está más pronta de concluir de lo que los fanáticos creen.

En entrevista para Fight Hub TV, el promotor inglés, Eddie Hearn, quien fuera socio de Canelo en una parte importante de la carrera del mexicano, reveló su sentir tras la deslucida pelea con William Scull y llegó a una apresurada, pero inminente conclusión:

"No es que solo no haya podido cortar el ring, sino más bien siento que la edad, el momento, me da la impresión de que su deseo por entrenar y pelear se está diluyendo un poco. No porque ya no tenga amor por el boxeo, sino porque así es la vida.

"Que no se malinterprete, la pelea con Crawford lo va a preparar como nunca, pero no me sorprendería si se retirara después de esa pelea", sentenció el promotor.

Eddie Hearn considera que Canelo ya no tendrá a un rival interesante después de su contienda con Crawford, ya que considera que el enfrentamiento con David Benavidez jamás se concretará.

"¿Por qué debería seguir peleando? ¿Además de Crawford, a quién más podría enfrentar Canelo? ¿Benavidez? No lo sé, no creo que baje a las 168 libras. Una vez más, no creo que Canelo quiera perder contra Benavidez porque ya no es e el peleador de antes", agregó.

En el pasado reciente, Canelo ha hablado de su retiro, el cual visualiza en un par de años más, algo que se podría traducir en al menos cuatro peleas más. Cabe recordar que Saúl Álvarez aún tiene dos peleas por disputar en el contrato firmado con el jeque Turki Alalshikh, ambas en Arabia Saudita.