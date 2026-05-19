Boxeo Lomachenko se perfila para enfrentar al Vaquero Navarrete en su regreso al boxeo El talentoso ucraniano regresará al ring tras dos años retirado y lo haría ante un rival de élite.

Video Lomachenko quiere pelear con Vaquero Navarrete para su regreso al boxeo profesional

El inesperado, pero celebrado regreso al boxeo profesional de Vasili Lomachenko, uno de los pugilistas más talentosos de su generación, ha emocionado a los fanáticos del deporte de los puños.

De acuerdo con The Ring Magazine, el retorno del excampeón mundial y olímpico no sería ante un rival a modo, sino todo lo contrario, ya que Lomachenko tiene en la mira a uno de los campeones mexicanos más peligrosos del momento.

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La fuente detalla que el periodista "Mike Coppinger informó que el dos veces medallista de oro olímpico está considerando al campeón unificado de la FIB y la OMB de las 130 libras, Emanuel 'Vaquero' Navarrete, como un posible oponente”.

La posibilidad de que se concrete la pelea es muy real, ya que el rival obligatorio para Navarrete no ejerció su derecho a contender por el título de la OMB y dejó la puerta abierta para que el campeón explore otras posibilidades de defender sus cinturones.

La última pelea de Lomachenko en el boxeo de paga fue en mayo de 2024 cuando derrotó con autoridad al australiano George Kambosos Jr. por nocaut técnico para colgarse los títulos ligeros OIB y FIB.